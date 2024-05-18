Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (77310) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Мед-сервіс
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3