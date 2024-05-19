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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Львів (622883) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
59,60 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
Всього: упаковка (1)
64,91
Економія: -7,72 грн
57,19 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
63,90 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Опільського, 2
Всього: упаковка (1)
64,66
Економія: -7,47 грн
57,19 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (2)
61,97
Економія: -4,78 грн
57,19 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (2)
61,50
Економія: -4,31 грн
57,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
59,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (2)
59,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (3)
56,22 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
59,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (1)
59,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: таблетки (50)
59,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Всього: упаковка (2)
64,65
Економія: -7,46 грн
57,19 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (4)
61,97
Економія: -4,78 грн
57,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (2)
56,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 110
Всього: упаковка (1)
56,49 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Всього: упаковка (1)
64,65
Економія: -7,46 грн
57,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
56,50 грн