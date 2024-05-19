Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Львів (622883) Лікарський препарат - ціни
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Мед-сервіс
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Мiська сiмейна аптека
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Нетішин, просп. Незалежності, 9
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Ізяслав, вул. Шевченка, 16
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Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
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Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
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Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
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