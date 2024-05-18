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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Харків (622876) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (2)
38,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
41,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
41,87 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (3)
39,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Всього: упаковка (4)
39,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (5)
39,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (3)
39,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: таблетки (40)
21,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Сатурн-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (3)
41,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (2)
36,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (4)
39,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (1)
19,50 грн