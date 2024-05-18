Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Харків (622876) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
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Магнолія
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Харків, вул. Культури, 10
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Харків, вул. Вологодська, 35-А
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Астарта
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Всього: таблетки (40)
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Харків, просп. Байрона, 9
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Сатурн-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
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Харків, вул. Танкопія, 23
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Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268