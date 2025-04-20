Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,25
Економія при броні: -3,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,10
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,43
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
6.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,27
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,63
Економія при броні: -4,57 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,85
Економія при броні: -7,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,85
Економія при броні: -7,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,25
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,25
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,00
Економія при броні: -4,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Соціальний проект благодія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
8.9 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,67
Економія при броні: -3,22 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,25
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,46
Економія при броні: -3,01 грн