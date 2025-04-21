Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,76
Економія при броні: -3,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,72
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,78
Економія при броні: -3,33 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,20
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,58
Економія при броні: -4,13 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,16
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,16
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,74
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,66
Економія при броні: -2,21 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,61
Економія при броні: -4,16 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,78
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,21
Економія при броні: -3,76 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,49
Економія при броні: -2,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,67
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,24
Економія при броні: -1,91 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,07
Економія при броні: -2,74 грн