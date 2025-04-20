Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,63
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,35
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,19
Економія при броні: -4,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,78
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,85
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,86
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,58
Економія при броні: -4,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,16
Економія при броні: -1,87 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,54
Економія при броні: -3,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,61
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,75
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,00
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"