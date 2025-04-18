Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,64
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,59
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,76
Економія при броні: -1,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,72
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,34
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,11
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,81
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,70
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,14
Економія при броні: -3,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59
8.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,48
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,96
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,87
Економія при броні: -2,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"