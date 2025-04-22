Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 2/48
48.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
65.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,36
Економія при броні: -3,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 19
66.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Незалежності, 25
67.2 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 328
112.8 км
Ізоніазид таблетки 200 мг блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"