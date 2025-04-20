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Фторафур
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Фторафур
®
(Ftorafur
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
63.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4878,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5088,92
Економія при броні:
-352,72 грн
4736,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4998,95
Економія при броні:
-247,82 грн
4751,13
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5823,99
Економія при броні:
-252,00 грн
5571,99
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
67.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5539,56
Економія при броні:
-266,06 грн
5273,50
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
69.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5628,96
Економія при броні:
-255,96 грн
5373,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4988,44
Економія при броні:
-237,31 грн
4751,13
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
70.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5366,92
Економія при броні:
-192,92 грн
5174,00
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
71.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5702,40
Економія при броні:
-329,40 грн
5373,00
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
73.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5748,30
Економія при броні:
-375,30 грн
5373,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
74.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5973,03
Економія при броні:
-301,53 грн
5671,50
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4665,19
Економія при броні:
-212,56 грн
4452,63
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
359.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні:
-78,30 грн
5718,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
435.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4170,31
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
441.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4600,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
442.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4392,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5538,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5306,30
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
445.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5316,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
453.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4186,62
грн
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