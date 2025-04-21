Київ
Фторафур® (Ftorafur®)

Фторафур® (Ftorafur®)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4392,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5316,30 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
196.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4600,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5538,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5306,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
198.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4186,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
203.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4170,31 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
328.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4850,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
340.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні: -78,30 грн
5718,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
481.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5711,04
Економія при броні: -338,04 грн
5373,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
484.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5483,92
Економія при броні: -309,92 грн
5174,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
484.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5003,25
Економія при броні: -252,12 грн
4751,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
484.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5025,61
Економія при броні: -289,41 грн
4736,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
486.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5901,78
Економія при броні: -230,28 грн
5671,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
487.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5754,24
Економія при броні: -381,24 грн
5373,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
488.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5047,65
Економія при броні: -296,52 грн
4751,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
488.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5662,44
Економія при броні: -289,44 грн
5373,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
488.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5608,99
Економія при броні: -335,49 грн
5273,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
488.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5778,07
Економія при броні: -206,08 грн
5571,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
489.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4878,00 грн
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