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Фторафур
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Фторафур
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Вінниця
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4392,60
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5316,30
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
196.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4600,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5538,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5306,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
198.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4186,62
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
203.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4170,31
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
328.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4850,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
340.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні:
-78,30 грн
5718,70
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
481.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5711,04
Економія при броні:
-338,04 грн
5373,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
484.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5483,92
Економія при броні:
-309,92 грн
5174,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
484.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5003,25
Економія при броні:
-252,12 грн
4751,13
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
484.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5025,61
Економія при броні:
-289,41 грн
4736,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
486.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5901,78
Економія при броні:
-230,28 грн
5671,50
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
487.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5754,24
Економія при броні:
-381,24 грн
5373,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
488.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5047,65
Економія при броні:
-296,52 грн
4751,13
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
488.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5662,44
Економія при броні:
-289,44 грн
5373,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
488.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5608,99
Економія при броні:
-335,49 грн
5273,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
488.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5778,07
Економія при броні:
-206,08 грн
5571,99
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
489.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4878,00
грн
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