Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
13.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні: -85,60 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
389.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5647,32
Економія при броні: -274,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
390.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4995,62
Економія при броні: -259,42 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
393.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
393.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5436,60
Економія при броні: -262,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
393.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5013,75
Економія при броні: -262,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
394.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4973,16
Економія при броні: -222,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
395.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5519,95
Економія при броні: -246,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
395.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5801,59
Економія при броні: -229,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
397.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5607,36
Економія при броні: -234,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
398.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5985,00
Економія при броні: -313,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
399.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5572,26
Економія при броні: -199,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
431.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
437.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
438.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
439.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
448.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
569.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4693,38
Економія при броні: -240,75 грн