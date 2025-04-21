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Фторафур
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(Ftorafur
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Фторафур
®
(Ftorafur
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)
Миколаїв
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні:
-78,30 грн
5718,70
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
280.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5754,24
Економія при броні:
-381,24 грн
5373,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
281.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4945,16
Економія при броні:
-208,96 грн
4736,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
283.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4878,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
284.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5500,56
Економія при броні:
-326,56 грн
5174,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
284.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5085,85
Економія при броні:
-334,72 грн
4751,13
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
285.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4932,58
Економія при броні:
-181,45 грн
4751,13
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Дніпро, пл. Соборна, 20
286.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5579,84
Економія при броні:
-306,34 грн
5273,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
286.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5973,51
Економія при броні:
-401,52 грн
5571,99
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
288.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5733,18
Економія при броні:
-360,18 грн
5373,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
289.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
6035,73
Економія при броні:
-364,23 грн
5671,50
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
290.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5759,10
Економія при броні:
-386,10 грн
5373,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
397.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4392,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
400.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4170,31
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
401.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4600,60
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
404.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5316,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5538,60
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5306,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
413.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4186,62
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
466.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4758,72
Економія при броні:
-306,09 грн
4452,63
грн
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