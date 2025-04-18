Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
9.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
9.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
390.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5741,28
Економія при броні: -368,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
392.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5408,00
Економія при броні: -234,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
392.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4992,26
Економія при броні: -241,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
393.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5703,48
Економія при броні: -330,48 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
394.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5648,94
Економія при броні: -275,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
394.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4928,03
Економія при броні: -191,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
396.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5488,68
Економія при броні: -215,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
396.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4981,28
Економія при броні: -230,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
396.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5776,95
Економія при броні: -204,96 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
398.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
406.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4656,69
Економія при броні: -204,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
430.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні: -0,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
468.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс