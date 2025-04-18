Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4693,38
Економія при броні: -240,75 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5572,26
Економія при броні: -199,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
187.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5607,36
Економія при броні: -234,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5013,75
Економія при броні: -262,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
190.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5436,60
Економія при броні: -262,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5801,59
Економія при броні: -229,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
191.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5519,95
Економія при броні: -246,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4973,16
Економія при броні: -222,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
193.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5647,32
Економія при броні: -274,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
194.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
195.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4995,62
Економія при броні: -259,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
401.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
409.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
413.1 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
414.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
416.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
553.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні: -0,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
874.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс