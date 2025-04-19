Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5628,96
Економія при броні: -255,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5366,92
Економія при броні: -192,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4988,44
Економія при броні: -237,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5088,92
Економія при броні: -352,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4998,95
Економія при броні: -247,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5539,56
Економія при броні: -266,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5823,99
Економія при броні: -252,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
8.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5702,40
Економія при броні: -329,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
8.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5973,03
Економія при броні: -301,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5748,30
Економія при броні: -375,30 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
199.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4665,19
Економія при броні: -212,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
376.3 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5797,00
Економія при броні: -85,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
380.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
386.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
388.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
389.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
390.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
398.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс