Київ
Фторафур® (Ftorafur®)

Фторафур® (Ftorafur®)

Чернігів (адресу не вказано)
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
124.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4186,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
126.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4170,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5306,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5538,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4600,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5316,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4392,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
380.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4647,74
Економія при броні: -195,11 грн
4452,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
426.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5901,78
Економія при броні: -230,28 грн
5671,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
427.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5711,04
Економія при броні: -338,04 грн
5373,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
428.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5662,44
Економія при броні: -289,44 грн
5373,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
428.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5483,92
Економія при броні: -309,92 грн
5174,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
428.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5003,25
Економія при броні: -252,12 грн
4751,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
429.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5754,24
Економія при броні: -381,24 грн
5373,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
432.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5025,61
Економія при броні: -289,41 грн
4736,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
432.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5608,99
Економія при броні: -335,49 грн
5273,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
432.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5778,07
Економія при броні: -206,08 грн
5571,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
432.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5047,65
Економія при броні: -296,52 грн
4751,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
435.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4878,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
545.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4850,00 грн
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