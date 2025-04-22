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Фторафур
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Фторафур
®
(Ftorafur
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Чернігів
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
124.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4186,62
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
126.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4170,31
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5306,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5538,60
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4600,60
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5316,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.8 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4392,60
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
380.5 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4647,74
Економія при броні:
-195,11 грн
4452,63
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
426.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5901,78
Економія при броні:
-230,28 грн
5671,50
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
427.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5711,04
Економія при броні:
-338,04 грн
5373,00
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
428.6 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5662,44
Економія при броні:
-289,44 грн
5373,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
428.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5483,92
Економія при броні:
-309,92 грн
5174,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
428.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5003,25
Економія при броні:
-252,12 грн
4751,13
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
429.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5754,24
Економія при броні:
-381,24 грн
5373,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
432.2 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5025,61
Економія при броні:
-289,41 грн
4736,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
432.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5608,99
Економія при броні:
-335,49 грн
5273,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
432.7 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5778,07
Економія при броні:
-206,08 грн
5571,99
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
432.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
5047,65
Економія при броні:
-296,52 грн
4751,13
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
435.4 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4878,00
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
545.9 км
Фторафур® капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
4850,00
грн
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