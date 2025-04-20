Прогестерон (Progesteronum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
77,36
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
62,52
Економія при броні: -6,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
134,37
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
160,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,47
Економія при броні: -6,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,30
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
153,77
Економія при броні: -5,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
104,87
Економія при броні: -15,58 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
119,31
Економія при броні: -14,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
154,54
Економія при броні: -11,98 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
34,08
Економія при броні: -5,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
175,19
Економія при броні: -33,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
119,61
Економія при броні: -19,78 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
160,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
154,63
Економія при броні: -12,09 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн