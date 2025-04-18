Прогестерон (Progesteronum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 595 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40
Економія при броні: -9,10 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
78,95
Економія при броні: -10,69 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
156,67
Економія при броні: -19,76 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
173,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
173,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
173,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
31,08
Економія при броні: -3,70 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма