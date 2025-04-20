Прогестерон (Progesteronum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
164,17
Економія при броні: -8,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
156,74
Економія при броні: -14,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
146,72
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
156,30
Економія при броні: -13,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
70,80
Економія при броні: -6,30 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
162,60
Економія при броні: -20,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40
Економія при броні: -15,40 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма