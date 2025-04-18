Прогестерон (Progesteronum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
161,41
Економія при броні: -18,19 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
81,39
Економія при броні: -2,88 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
159,24
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
141,57
Економія при броні: -7,18 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
147,17
Економія при броні: -12,15 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
154,63
Економія при броні: -7,22 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
150,99
Економія при броні: -8,43 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50 грн