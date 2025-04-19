Прогестерон (Progesteronum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
155,32
Економія при броні: -12,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
150,06
Економія при броні: -10,35 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
149,50
Економія при броні: -10,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
47,08
Економія при броні: -4,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
15,75
Економія при броні: -1,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
148,97
Економія при броні: -25,50 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
166,72
Економія при броні: -24,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
154,48
Економія при броні: -12,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
19,90
Економія при броні: -0,99 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
119,25
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
130,60 грн
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
144,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Прогестерон розчин олійний для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма