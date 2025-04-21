Колпотрофін (Colpotrophine)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
778,20
Економія при броні: -54,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
785,35
Економія при броні: -59,60 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
806,16
Економія при броні: -35,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
784,05
Економія при броні: -39,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
808,17
Економія при броні: -37,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
791,79
Економія при броні: -63,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн