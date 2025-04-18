Колпотрофін (Colpotrophine)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
783,72
Економія при броні: -34,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
792,68
Економія при броні: -43,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
760,80
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
802,22
Економія при броні: -45,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн