Колпотрофін (Colpotrophine)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
811,27
Економія при броні: -53,18 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
782,09
Економія при броні: -41,81 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,60
Економія при броні: -20,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
780,79
Економія при броні: -51,88 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
793,44
Економія при броні: -44,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
760,80
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
777,56
Економія при броні: -56,12 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
806,01
Економія при броні: -47,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн