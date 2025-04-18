Колпотрофін (Colpotrophine)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 456 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
741,20
Економія при броні: -1,80 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
779,16
Економія при броні: -66,61 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
782,32
Економія при броні: -42,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
741,20
Економія при броні: -1,80 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
760,20
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
813,02
Економія при броні: -54,93 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,69
Економія при броні: -35,41 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,03
Економія при броні: -22,05 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,27
Економія при броні: -23,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
769,00
Економія при броні: -28,72 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
787,90
Економія при броні: -47,62 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн