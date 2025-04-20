Колпотрофін (Colpotrophine)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
785,77
Економія при броні: -42,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
748,10
Економія при броні: -42,10 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
801,75
Економія при броні: -43,66 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
780,54
Економія при броні: -37,27 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
763,23
Економія при броні: -70,26 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
784,76
Економія при броні: -26,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
781,51
Економія при броні: -89,42 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
793,02
Економія при броні: -35,98 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
797,42
Економія при броні: -54,15 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
812,41
Економія при броні: -54,32 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
806,01
Економія при броні: -47,92 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
763,26
Економія при броні: -64,26 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
746,98
Економія при броні: -40,98 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва