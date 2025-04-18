Колпотрофін (Colpotrophine)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
772,92
Економія при броні: -29,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,68
Економія при броні: -32,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
777,63
Економія при броні: -37,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
790,70
Економія при броні: -32,61 грн