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Колпотрофін (Colpotrophine)

Колпотрофін (Colpotrophine)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 153 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
700,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
772,92
Економія при броні: -29,65 грн
743,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
713,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,68
Економія при броні: -32,41 грн
743,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
777,63
Економія при броні: -37,35 грн
740,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
728,62 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
736,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
728,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
731,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
726,73 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
738,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
753,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
742,02 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
742,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
685,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
735,00 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
790,70
Економія при броні: -32,61 грн
758,09 грн
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