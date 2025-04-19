Колпотрофін (Colpotrophine)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
774,94
Економія при броні: -53,80 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
781,21
Економія при броні: -37,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
788,30
Економія при броні: -67,16 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
815,08
Економія при броні: -56,99 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
755,00
Економія при броні: -12,80 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
761,90
Економія при броні: -4,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
781,36
Економія при броні: -38,09 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
782,79
Економія при броні: -75,67 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
804,87
Економія при броні: -46,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
807,46
Економія при броні: -49,37 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
773,37
Економія при броні: -53,99 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
800,56
Економія при броні: -43,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
784,20
Економія при броні: -76,33 грн
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Колпотрофін капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
775,50 грн
Колпотрофін крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
883,10 грн