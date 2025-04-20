Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) (Cyanocobalaminum-Darnitsa (vitaminum B12-Darnitsa))
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
110,53
Економія при броні: -15,53 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
111,49
Економія при броні: -25,49 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
110,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,07
Економія при броні: -11,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
117,06
Економія при броні: -5,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
105,30
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
110,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
110,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -3,40 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
114,70
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,84
Економія при броні: -5,26 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,07
Економія при броні: -5,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
63,24
Економія при броні: -0,84 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
45,88
Економія при броні: -1,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
110,64
Економія при броні: -17,18 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
118,06
Економія при броні: -14,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,54
Економія при броні: -12,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,65
Економія при броні: -12,44 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
109,24
Економія при броні: -23,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,49
Економія при броні: -28,67 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
108,24
Економія при броні: -15,73 грн