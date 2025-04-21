Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) (Cyanocobalaminum-Darnitsa (vitaminum B12-Darnitsa))
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
109,97
Економія при броні: -15,73 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
117,33
Економія при броні: -16,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,30
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
111,32
Економія при броні: -13,32 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
117,10
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
105,40
Економія при броні: -1,50 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
113,50
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
113,50
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
108,70
Економія при броні: -14,48 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,98
Економія при броні: -16,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
108,15
Економія при броні: -13,93 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,39
Економія при броні: -15,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -3,50 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
57,35
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
105,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
109,54
Економія при броні: -12,90 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
116,87
Економія при броні: -17,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
116,27
Економія при броні: -21,27 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
43,59
Економія при броні: -4,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
106,90
Економія при броні: -3,00 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
11,35
Економія при броні: -0,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
109,13
Економія при броні: -14,23 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
116,44
Економія при броні: -21,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
118,50
Економія при броні: -13,93 грн