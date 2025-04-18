Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) (Cyanocobalaminum-Darnitsa (vitaminum B12-Darnitsa))
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
118,91
Економія при броні: -15,05 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
117,20
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
111,21
Економія при броні: -17,31 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
68,64
Економія при броні: -10,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -5,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
116,85
Економія при броні: -19,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
116,05
Економія при броні: -14,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -5,70 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
113,50
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,99
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ