Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) (Cyanocobalaminum-Darnitsa (vitaminum B12-Darnitsa))
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 697 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -4,20 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
11,35
Економія при броні: -0,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
96,57
Економія при броні: -3,69 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
114,70
Економія при броні: -3,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
112,90
Економія при броні: -15,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
112,90
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
11,07
Економія при броні: -2,66 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
118,16
Економія при броні: -18,57 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,14
Економія при броні: -3,06 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
98,45
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
109,88
Економія при броні: -16,03 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
117,24
Економія при броні: -17,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
106,40
Економія при броні: -3,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ