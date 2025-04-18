Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) (Cyanocobalaminum-Darnitsa (vitaminum B12-Darnitsa))
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
108,13
Економія при броні: -10,21 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,37
Економія при броні: -15,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,78
Економія при броні: -16,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -5,20 грн
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
34,41
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
115,58
Економія при броні: -16,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця) розчин для ін'єкцій 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ