Левоміцетин-Дарниця (Laevomycetinum-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,50
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,76
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
52,19
Економія при броні: -6,64 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,76
Економія при броні: -2,65 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,50
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
46,10
Економія при броні: -1,10 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,08
Економія при броні: -6,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
49,80
Економія при броні: -0,90 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,76
Економія при броні: -1,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,28
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,10
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,32
Економія при броні: -15,35 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,50
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,97
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,40
Економія при броні: -7,92 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,60
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,23
Економія при броні: -2,20 грн