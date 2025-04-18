Левоміцетин-Дарниця (Laevomycetinum-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,69
Економія при броні: -3,64 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
53,99
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,15
Економія при броні: -2,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,56
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
45,95
Економія при броні: -1,63 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
53,99
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
47,66
Економія при броні: -1,87 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,24
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,71
Економія при броні: -2,70 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,53
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,88
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,96
Економія при броні: -2,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,31
Економія при броні: -2,28 грн