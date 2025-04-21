Левоміцетин-Дарниця (Laevomycetinum-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,79
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
53,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,33
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
58,48
Економія при броні: -8,09 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,62
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
44,32
Економія при броні: -1,90 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,54
Економія при броні: -2,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
52,30
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
53,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
50,44
Економія при броні: -3,22 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,77
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
58,72
Економія при броні: -11,42 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,84
Економія при броні: -3,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,90
Економія при броні: -2,70 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ