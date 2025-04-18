Левоміцетин-Дарниця (Laevomycetinum-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 775 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
80,80
Економія при броні: -25,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
69,60
Економія при броні: -7,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
69,60
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
31,86
Економія при броні: -2,48 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
69,60
Економія при броні: -7,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
51,37
Економія при броні: -12,47 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
54,90
Економія при броні: -2,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
53,10
Економія при броні: -14,14 грн
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,71
Економія при броні: -3,61 грн