Левоміцетин-Дарниця (Laevomycetinum-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,37
Економія при броні: -6,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,28
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,50
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
57,43
Економія при броні: -14,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
47,34
Економія при броні: -1,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
58,00
Економія при броні: -10,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
58,18
Економія при броні: -16,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
46,24
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
56,71
Економія при броні: -8,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
47,07
Економія при броні: -7,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,03
Економія при броні: -16,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
55,95
Економія при броні: -8,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Левоміцетин-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ