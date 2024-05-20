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Березові бруньки бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Запоріжжя (69596) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -21,64 грн
83,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (13)
100,50
Економія: -16,64 грн
83,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
94,69
Економія: -17,33 грн
77,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
94,22
Економія: -6,44 грн
87,78 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -11,64 грн
83,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (3)
97,97
Економія: -2,96 грн
95,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
94,49
Економія: -9,55 грн
84,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -14,64 грн
83,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -11,13 грн
83,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (3)
91,72
Економія: -3,94 грн
87,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (2)
93,88
Економія: -16,61 грн
77,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (3)
94,27
Економія: -9,33 грн
84,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
93,02
Економія: -4,41 грн
88,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -19,64 грн
83,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -24,13 грн
83,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (2)
96,10
Економія: -9,90 грн
86,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (2)
102,99
Економія: -5,17 грн
97,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -16,13 грн
83,86 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (6)
105,00
Економія: -28,00 грн
77,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
97,99
Економія: -14,13 грн
83,86 грн