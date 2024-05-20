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Березові бруньки бруньки 10 г пакет, №1 - Запоріжжя (19117) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
26,91
Економія: -0,92 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
26,96
Економія: -0,97 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
39,46
Економія: -2,29 грн
37,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
40,94
Економія: -3,77 грн
37,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
27,28
Економія: -1,29 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
27,61
Економія: -1,62 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
26,83
Економія: -0,84 грн
25,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
26,04
Економія: -0,98 грн
25,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (2)
26,11
Економія: -1,05 грн
25,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
27,09
Економія: -1,10 грн
25,99 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (9)
39,78
Економія: -5,01 грн
34,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
41,35
Економія: -6,51 грн
34,84 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (4)
36,99
Економія: -2,56 грн
34,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (3)
27,09
Економія: -1,42 грн
25,67 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (6)
37,37
Економія: -2,51 грн
34,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (15)
38,33
Економія: -3,65 грн
34,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
23,95
Економія: -1,05 грн
22,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
40,20
Економія: -3,35 грн
36,85 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (11)
38,30
Економія: -3,64 грн
34,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (4)
25,24
Економія: -1,07 грн
24,17 грн