Берези бруньки бруньки 10 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Запоріжжя (138766) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Економна аптека
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119