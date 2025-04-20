Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
463,88
Економія при броні: -69,43 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
435,00
Економія при броні: -96,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
344,90
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
489,37
Економія при броні: -94,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам