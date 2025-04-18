Харків (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
397,31
Економія при броні: -14,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
475,57
Економія при броні: -73,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
81,11
Економія при броні: -9,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
466,74
Економія при броні: -83,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
241,12
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
461,82
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
476,07
Економія при броні: -64,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
479,71
Економія при броні: -95,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
449,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Віцеброл таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам