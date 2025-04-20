Солодки кореня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Економія при броні: -3,00 грн
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,61
Економія при броні: -14,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,91
Економія при броні: -4,91 грн
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,00
Економія при броні: -22,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,91
Економія при броні: -4,91 грн
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Економія при броні: -3,00 грн
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,14
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Економія при броні: -6,00 грн
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,15
Економія при броні: -7,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
10.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
10.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
57.9 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
62.9 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
63.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"