Солодки кореня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
2.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
3.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
3.9 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
4.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
5.0 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"