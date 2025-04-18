Солодки кореня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,11
Економія при броні: -15,07 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,00
Економія при броні: -41,47 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,11
Економія при броні: -25,58 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,00
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,11
Економія при броні: -25,58 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Економія при броні: -25,33 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"