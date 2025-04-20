Солодки кореня сироп (Glycyrrhizae syrup)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Економія при броні: -3,00 грн
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -10,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
13.6 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
20.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
49.1 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
69.0 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
78.5 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
79.2 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
81.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
81.7 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Солодки кореня сироп сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"