Доксициклін (Doxycycline)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,82
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,98
Економія при броні: -2,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,81
Економія при броні: -1,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,12
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,86
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,43
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,14
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,97
Економія при броні: -2,10 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,69
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,96
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,19
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,10
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,78
Економія при броні: -1,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,06
Економія при броні: -1,61 грн