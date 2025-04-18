Доксициклін (Doxycycline)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,46
Економія при броні: -3,61 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,90
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,06
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -1,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,24
Економія при броні: -2,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,59
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,75
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,74
Економія при броні: -2,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"