Доксициклін (Doxycycline)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,67
Економія при броні: -2,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,23
Економія при броні: -2,11 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,44
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,32
Економія при броні: -2,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,47
Економія при броні: -3,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,69
Економія при броні: -2,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,89
Економія при броні: -1,79 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,46
Економія при броні: -3,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,35
Економія при броні: -3,29 грн